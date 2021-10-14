 

Теоретически Земля может оказаться центром Вселенной

14.10.2021, 16:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые далекого прошлого, возможно, были не так уж неправы, когда утверждали, что Земля находится в центре мироздания. Теоретически это может оказаться правдой. Если не в целом, то частично.

Эйнштейн утверждал, что Вселенная не может оставаться неподвижной. Чуть позже Эдвин Хаббл доказал, что окружающий нас космический мир расширяется. Современные астрономы говорят о так называемом Горизонте Вселенной. Он ограничен всеми теми галактиками, которые можно видеть с поверхности нашей планеты. Образуется сфера, в центре которой действительно находится Земля. Но ведь существуют еще и невидимые миры.

Если же представлять Вселенную как бесконечную сферу, то ее центр вообще определить невозможно. Его можно только «назначить». Так почему бы не сказать, что в центре находится Земля?



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.03 / Стороны конфликта на Донбассе стали чаще угрожать силовым сценарием – ОБСЕ

24.09 / “Мама Надя, что же ты творишь?”, “Какой беспощадный огонь”. Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с “такой большой грудью”

21.06 / МЧС направило более 200 спасателей в Крым

22.08 / В регионах РФ начали отмечать День флага

09.01 / ЛНР обвинила ВСУ в попытке дестабилизировать ситуацию в Донбассе

29.03 / Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given

03.12 / Фигуранта дела Гандзюк Павловского выпустили из-под стражи

16.01 / В Госдепе США обеспокоены ростом китайского ядерного арсенала

24.07 / Генетики разработали технологию увеличения урожая картофеля и риса на 50%

30.01 / Умные очки Xiaomi помогут справиться с головной болью и депрессией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика