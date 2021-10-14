Теоретически Земля может оказаться центром Вселенной

Ученые далекого прошлого, возможно, были не так уж неправы, когда утверждали, что Земля находится в центре мироздания. Теоретически это может оказаться правдой. Если не в целом, то частично.

Эйнштейн утверждал, что Вселенная не может оставаться неподвижной. Чуть позже Эдвин Хаббл доказал, что окружающий нас космический мир расширяется. Современные астрономы говорят о так называемом Горизонте Вселенной. Он ограничен всеми теми галактиками, которые можно видеть с поверхности нашей планеты. Образуется сфера, в центре которой действительно находится Земля. Но ведь существуют еще и невидимые миры.

Если же представлять Вселенную как бесконечную сферу, то ее центр вообще определить невозможно. Его можно только «назначить». Так почему бы не сказать, что в центре находится Земля?