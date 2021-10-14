 

В России заявили, что “Северный поток – 2” будет готов к запуску в ближайшие дни

14.10.2021, 15:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам российского чиновника, “Северный поток – 2” достроен, сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа.

Дальнейшая ситуация с работой газопровода зависит от европейского регулятора, подчеркнул Новак. Коммерческие поставки газа по “Северному потоку – 2” могут начаться сразу после получения разрешения от регулятора, добавил он.

Поставки газа по “Северному потоку – 2” также зависят от заявок европейских потребителей, резюмировал замглавы правительства РФ.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация “Газпром” 10 сентября. 4 октября “Газпром” сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода “Северный поток – 2”.

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск “Северного потока – 2” должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Генеральный директор компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.09 / Стало известно, сколько нужно работать россиянину для покупки нового iPhone 13

09.07 / США планируют обучать кипрских военных

13.08 / Эхо коронавируса — Euronews о тяжёлых последствиях заболевания

29.09 / Армения заявила, что турецкий истребитель сбил армянский самолет

08.09 / Россия предложила посредничество между Турцией и Кипром

14.10 / “Ее не стало очень быстро, среди ночи”. Ведущая “Танцев со звездами” Онуфрийчук рассказала о трагедии в семье

24.06 / Исторический минимум жалоб

25.09 / «Позор» — Washington Times об отставании США от России в Арктике

10.06 / Арахамия рассказал, когда может состояться следующее заседание СНБО

23.07 / Специалисты рассказали, какой хлеб помогает похудеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика