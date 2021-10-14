 

В Генконсульстве РФ в Харькове заявили, что аккаунты дипмиссии в соцсетях были взломаны

14.10.2021, 15:34, Новости дня
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“Просим считать размещенную на них информацию с 10.00 14 октября не соответствующей действительности. Генеральное консульство работает над восстановлением нарушенных аккаунтов”, – отметили в сообщении.

Страница дипломатической миссии РФ в Instagram сейчас недоступна.

Украинский эксперт по кибербезопасности Константин Корсун написал в Facebook, что киберпатриоты поздравили Украину.

“Хакнули Instagram-страницу Генкосульства страны-агрессора в Харькове и разместили поздравления якобы от имени работников консульства”, – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun/posts/1784358858415874

Контекст:

Утром 14 октября на странице Instagram Генерального консульства России в Харькове опубликовали два поста, в одном из них содержалось поздравление с Днем защитников и защитниц Украины.

“Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине”, – отметили в сообщении.

Во втором посте были перечислены фамилии сотрудников дипломатов и административно-технических сотрудников консульства и “список агентов ФСБ на территории Харькова”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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