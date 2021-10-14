Роскосмос начал снимать кинофильм на орбите

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14.10.2021, 15:20, Новости дня
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Напомним, что режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились на Международную космическую станцию еще 5 октября. Теперь же начались и сами съемки кинофильма, о котором ранее рассказали в Роскосмосе.

Отметим, что до сих пор такой проект не осуществляли ни в одной стране мира. В РФ же осуществить его решили совместными усилиями госкорпорация «Роскосмос», телевизионный «Первый канал» и киностудия.

Космическая съемочная группа должна провести на орбите 12 дней, чего должно быть достаточно для съемок необходимого для реализации сценария киноматериала. После этого режиссера и актрису возвратят на Землю, где они продолжат работать в более привычных условиях. Как отмечают организаторы космических киносъемок, проект реализуется в рамках Года науки и технологий, объявленного в РФ.



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