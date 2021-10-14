 

“Гордимся и восхищаемся вами”. В Антарктиде отметили День защитников и защитниц Украины

14.10.2021, 14:44, Новости дня
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“Во многих зимовках участвовали те, кто посвятил жизнь служению государству, а в последние годы экспедиции на станцию “Академик Вернадский” (в частности, и нынешняя 26-я) не обходятся без бывших военных или добровольцев, которые защищали страну на Востоке”, – отметили в посте.

Полярники поблагодарили всех, кто защищает Украину.

“Желаем вам сил, несокрушимости и побед в том деле, которое вы делаете, а дома чтобы вас всегда ждали теплые объятия и радостные улыбки близьких. Гордимся и восхищаемся вами!” – подчеркнули в сообщении.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1759497887593414

Контекст:

Антарктическая станция “Академик Вернадский” находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась “Фарадей”. 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

В конце марта 2021 года на станцию “Академик Вернадский” отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также, что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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