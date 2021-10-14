Европейцы испытают технологию 3D-печати в космосе

Как сообщили представители ESA, вскоре в космическом пространстве пройдут испытания новой технологии 3D-печати, которая сейчас имеется в распоряжении Европейского космического агентства.

Вероятно, в будущем 3D-принтеры отправят на Луну для того, чтобы создавать там из местного материала необходимые для лунных баз конструкции.

Партнерами ЕКА в данном проекте являются Incus и некоторые другие коммерческие компании. В данный момент необходимо проверить, будет ли нормально работать принтер в условиях микрогравитации. Речь идет о технологии фотополимеризации. Сырьем для производства послужат лунные металлы. На Земле такой принтер работает отлично, говорят специалисты.