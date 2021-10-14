 

Израильтяне имитируют марсианские условия на территории пустыни

14.10.2021, 14:30, Новости дня
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Уникальный эксперимент проводят израильские ученые в кратере Рамон, расположенном посреди пустыни. План состоит в том, чтобы пятеро мужчин и одна женщина прожили три недели в сложных климатических условиях.

Для этого им предоставлен марсианский модель, поясняют специалисты. Эксперимент поможет понять, с какими проблемами может столкнуться экипаж космического корабля, когда он приземлится на поверхности Марса.

Речь идет не только о необходимости проживать длительное время в весьма стесненном пространстве, но и о том, что за стеклами иллюминатора будет пейзаж, совсем не похожий на Земной. В израильской пустыне ученые нашли именно то, что нужно для проведения таких исследований. В эксперименте принимают участие представители нескольких европейских стран.



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