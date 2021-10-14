Ректор “Метинвест Политехники”: Мы очень заинтересованы, чтобы молодежь приходила к нам и получала классный карьерный старт

Свои навыки за установленное время показывали молодые токари, слесари, электромонтеры, машинисты, сварщики и представители других профессий.

“Я соревновался в компетенции “Подъем и перемещение грузов”… Даже если ты не выиграешь, все равно себя покажешь. Возможно, для себя что-то новое узнаешь. Но в моем случае – я надеялся победить и я победил”, – рассказал победитель регионального отбора Кирьякулов Юрий.

Ректор “Метинвест Политехники” Александр Почтенный подчеркнул, что вуз заинтересован в мотивированных абитуриентах.

“Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы молодежь или непосредственно после учебных заведений, или пройдя определенную практику на производстве, приходила к нам. Чтобы учились, развивали свои таланты и становились все успешнее и успешнее. И получали действительно классный карьерный старт”, – отметил он.

Контекст:

WorldSkills Ukraine – часть международного конкурса WorldSkills International, который называют олимпийскими играми для студентов и работников в возрасте от 18 до 22 лет.

“Метинвест” выступает генеральным партнером конкурса с момента его основания в 2016 году. Гендиректор “Метинвеста” Юрий Рыженков рассказывал, что группа компаний последовательно занимается реформой технического образования в стране и за 15 лет работы вложила в сферу образования уже 180 млн грн.

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