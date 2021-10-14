 

Портников: Путин сказал: “Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме”. Далеко не все в тюрьме! Еще

14.10.2021, 13:50, Новости дня
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“Путин произнес фразу, которая может стать одной из важных цитат его долгого и бесславного царствования, наряду с “она утонула” и “мочить в сортире”. Модератор пленарного заседания форума “Российская энергетическая неделя” журналистка Хедли Гэмбл поинтересовалась, почему Путина так беспокоит оппозиция и зачем он отправляет всех в тюрьму. И президент России сказал сакраментальное: “Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме”. Далеко не все в тюрьме! Еще”, – подчеркнул журналист.

Он добавил, что Путин – осторожный политик, он не идет напролом.

“Он продвигается ровно туда, куда ему дают продвинуться. Он изучает, какой будет мера ответственности. И если последствий никаких – идет дальше, все увереннее. Так было в России после его прихода к власти. Он внимательно наблюдал за тем, как общество будет реагировать на каждый его шаг, на фактическую узурпацию власти, на принятие безумных законов, на уничтожение независимых медиа – и когда оказалось, что реакции никакой, скрутил всех в бараний рог”, – отметил Портников.

По его словам, такую же политику глава Кремля ведет с Западом. Нападение на Грузию, аннексия Крыма и оккупация отдельных территорий Донбасса привела к тому, что с ним пытаются договариваться.

“Теперь он фактически уничтожает рынок газа, а на Западе многие думают не о санкциях за использование сырья в качестве оружия, а о том, как бы побыстрее подписать с ним долгосрочный договор и вздохнуть спокойнее”, – написал Портников.

Контекст:

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м Путин был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах он был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

42% россиян не хотели бы видеть Путина на посту президента после 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Левада-центра”, проведенного 23–29 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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