Ученые рассказали об опасности использования пластмасс

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14.10.2021, 13:36, Новости дня
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В журнале Environmental Pollution опубликованы результаты исследования влияния фталатов на здоровье человека. Эти вещества современная промышленность использует для того, чтобы придать пластмассовым изделиям гибкость. Но именно их-то в последнее время стали обнаруживать в моче многих людей.

Ученые провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие пять тысяч человек в возрасте от 55 до 64 лет. Наблюдения велись достаточно долго, чтобы доказать, что наличие фталатов в организме часто приводит к преждевременной смерти.

До ста тысяч человек умирает в Соединенных Штатах только по этой причине, уточняют исследователи. Поэтому специалисты советуют людям как можно меньше контактировать с пластиковыми изделиями и пытаться избегать покупки продуктов в пластиковой упаковке.



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