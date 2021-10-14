Предложена новая методика снижения радиоактивности ядерных отходов

В манчестерском университете провели исследование, в результате которого ученые сумели предложить еще один весьма эффективный способ снизить радиоактивность отходов ядерной энергетики. Подробно он описан в публикации, размещенной на страницах журнала Energy & Environmental Science.

Ученые предлагают использовать процесс электролиза, происходящий в расплавленных солях. Они утверждают, что в процессе таких реакций создаются электрические потенциалы, способствующие существенному ускорению периода распада радиоактивных материалов. По крайней мере, это касается изотопов углерода, утверждают исследователи.

Предложенная технология моет быть использована для утилизации отработанного ядерного топлива.