 

“Ее не стало очень быстро, среди ночи”. Ведущая “Танцев со звездами” Онуфрийчук рассказала о трагедии в семье

14.10.2021, 13:02, Новости дня
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“У нее был менингит. Когда ей было два года, она очень сильно простудилась. Была еще какая-то инфекция. Ее не стало очень быстро, среди ночи. У нас разница два года. Мне тогда было четыре. Я помню ту ночь очень хорошо. Но я в то время мало чего понимала, что и почему так произошло… Мы с ней были очень похожи”, – рассказала Онуфрийчук.

По словам телеведущей, это стало толчком к разводу родителей. Онуфрийчук отметила, что ее отец был весь в работе, у него были другие женщины.

“То, что мама была у отца не единственной, тоже было толчком к разводу”, – сказала она.

Телеведущая рассказала, что у ее отца были проблемы со здоровьем: он перенес два инсульта и сложную операцию на голове. После этого, как объяснила она, мужчина стал мало общаться с кем-либо.

Контекст:

Иванна Онуфрийчук родилась 8 июля 1986 года в селе Рахны-Лесные Винницкой области. У нее есть две сестры: Ирина (1980) и Богдана (2005).

Онуфийчук на проекте “Танцы со звездами” на “1+1″ в роли ведущей заменила певицу Тину Кароль. Премьера нового сезона шоу состоялась 5 сентября. Партнером Онуфрийчук является постоянный ведущий проекта” Юрий Горбунов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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