15 октября состоится заседание СНБО

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14.10.2021, 13:02, Новости дня
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“Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября в 16.00 заседание СНБО Украины”, – говорится в сообщении.

Заседание состоится в Офисе президента. О повестке аппарат СНБО не информировал.

https://www.facebook.com/rnbou/posts/2360400847427187

Контекст:

Заседания СНБО, как правило, проходят по пятницам.

Предыдущее заседание состоялось 17 сентября. На нем Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против лиц, которые принимали участие в организации голосования на выборах в Госдуму России на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

СНБО также ввел санкции против семи сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Данилов 5 октября заявлял, что на следующем заседании СНБО может заслушать отчеты всех органов о борьбе с контрабандистами, а также рассмотреть ситуацию с недрами.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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