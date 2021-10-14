 

“День защитников в нашей семье – личный праздник”. Витвицкая показала младшего брата – майора и его жену – старшего лейтенанта

14.10.2021, 13:02, Новости дня
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На заглавном фото она запечатлена в обнимку с братом. На других снимка Северин Витвицкий позирует вместе со своей женой.

“День защитников в нашей семье – личный праздник. У нас есть настоящие защитник и защитница. Мой младший брат Северин сейчас служит в Луцке в звании майора, а его жена, тоже военная –  старший лейтенант. Сейчас, кстати, Эмма планирует ехать служить на восток Украины”, – написала ведущая.

По словам Витвицкой, ее брат служил в Севстополе, когда Россия начала аннексию Крыма. 

“Я очень переживала и постоянно следила за событиями. Была круглосуточно с братом на связи и волновалась. Помню его слова, когда он вернулся на материковую часть с военными, которые остались верны присяге и решили уйти из Крыма. У Северина стоял ком в горле, когда он увидел украинские флаги, когда понял, что они дома”, – поделилась воспоминаниями ведущая.

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Публикация от Соломія Вітвіцька | ведуча 1+1 (@solomiyavitvitska)

аа

Контекст:

Витвицкая с 2008 года работает на канале “1+1”. С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида “ТСН. Особливе”, сейчас ведет новостные выпуски ТСН и является ведущей нового проекта “Вражаючі історії ТСН”, премьера которого состоялась 19 апреля 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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