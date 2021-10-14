 

“Какая красавица! И совсем не изменилась”. Как выглядела Нина Матвиенко 50 лет назад

14.10.2021, 13:02, Новости дня
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“Нина Матвиенко. 24 [года]. Моя старшая дочь Ульяна – копия”, – написала она.

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Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

“Какая красавица! И совсем не изменилась”, – прокомментировала подписчица galabris.

Фото внучки Нины Матвиенко, Ульяны, которую Тоня Матвиенко упомянула в посте, можно посмотреть на страницы девушки в Instagram.

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Публикация от Ulya Na (@8.23.88)

Контекст:

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области в многодетной семье Митрофана и Ульяны Матвиенко – супруги воспитывали 11 детей.

После окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки в 1968 году и до 1991-го Матвиенко была его солисткой. В 1975 году заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Шевченко.

В 1979 году певица получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко является солисткой Национального ансамбля солистов “Киевская камерата”.

В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Антонину (1981). Супруги живут отдельно.

У дочери Нины Матвиенко Антнины, двое детей: Ульяна (1988) от первого брака и Нина (2016) – от второго. 

Певица вместе со своим вторым мужем, певцом Арсеном Мирзояном и младшей и дочерью проживает в доме матери.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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