120 часов общественных работ. Суд признал виновным харьковчанина, избившего 14-летнюю девочку

“Суд назначил обвиняемому наказание в виде 120 часов общественных работ и удовлетворил гражданский иск нашего адвоката частично. 35 тыс. грн осужденный обязан уплатить нашей клиентке в качестве моральной компенсации”, – отмечается в посте.

https://www.facebook.com/millerlawfirm/posts/4448149705272112

Адвокат Маси Найем уточнил в Facebook, что его коллега Илья Воробьев представлял в суде интересы избитой девочки бесплатно.

“Это очень важно, потому что любой человек в любом уголке страны должны знать, что за нанесение телесных повреждений будет ответственность. Мы продолжим практику применения своих компетенций для восстановления справедливости в тех делах, где потерпевшие не имеют возможности оплатить столичных адвокатов, но дело могут замять по разным причинам”, – подчеркнул Найем.

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/4528048867240602

Воробьев в комментарии Общественному сказал, что защита и прокуратура просили 120 часов общественных работ, это максимальное количество, которое может быть назначено для несовершеннолетнего.

“Суд удовлетворил гражданский иск частично. Мы просили 144 тыс. грн компенсации”, – сообщил адвокат.

Контекст:

Бывший замминистра внутренних дел Антон Геращенко 12 июня сообщил о жестоком избиении девушки в Харькове. Он обнародовал видео, на котором видно, что подросток нанес девушке несколько ударов по голове, она упала на землю и закрыла лицо руками, но обидчик не прекратил ее бить.

В Telegram-канале “Труха Харьков” показали это и еще одно видео, там 16-летнего харьковчанина сверстники заставили просить прощения у девушки, стоя на коленях.

Полиция внесла информацию об избиении в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 12 июня следователи переквалифицировали уголовное преступление на ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

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