 

120 часов общественных работ. Суд признал виновным харьковчанина, избившего 14-летнюю девочку

14.10.2021, 12:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Суд назначил обвиняемому наказание в виде 120 часов общественных работ и удовлетворил гражданский иск нашего адвоката частично. 35 тыс. грн осужденный обязан уплатить нашей клиентке в качестве моральной компенсации”, – отмечается в посте.

https://www.facebook.com/millerlawfirm/posts/4448149705272112

Адвокат Маси Найем уточнил в  Facebook, что его коллега Илья Воробьев представлял в суде интересы избитой девочки бесплатно.

“Это очень важно, потому что любой человек в любом уголке страны должны знать, что за нанесение телесных повреждений будет ответственность. Мы продолжим практику применения своих компетенций для восстановления справедливости в тех делах, где потерпевшие не имеют возможности оплатить столичных адвокатов, но дело могут замять по разным причинам”, – подчеркнул Найем.

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/4528048867240602

Воробьев в комментарии Общественному сказал, что защита и прокуратура просили 120 часов общественных работ, это максимальное количество, которое может  быть назначено  для несовершеннолетнего.

“Суд удовлетворил гражданский иск частично. Мы просили 144 тыс. грн компенсации”, – сообщил адвокат.

Контекст:

Бывший замминистра внутренних дел Антон Геращенко 12 июня сообщил о жестоком избиении девушки в Харькове. Он обнародовал видео, на котором видно, что подросток нанес девушке несколько ударов по голове, она упала на землю и закрыла лицо руками, но обидчик не прекратил ее бить.

В Telegram-канале “Труха Харьков” показали это и еще одно видео, там 16-летнего харьковчанина сверстники заставили просить прощения у девушки, стоя на коленях.

Полиция внесла информацию об избиении в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 12 июня следователи переквалифицировали уголовное преступление на ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / В РФ представлен новый прототип базовой станции связи 5G

11.12 / В РФ обсудят перспективы водородных технологий

04.10 / Американцы завершили проектирование телескопа «Роман»

18.03 / Моряки с затонувшего у берегов Румынии судна вернулись в Украину

07.01 / Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов

05.09 / 5 сентября: день рождения Фредди Меркьюри и Сергея Лозницы, день смерти Матери Терезы

03.08 / СБ ООН выступил против восстановления исламского эмирата в Афганистане

29.10 / Лукашенко объяснил отставку силовиков

11.01 / Раскрыта продолжительность поставок «Спутник V» в Палестину

02.10 / После убийства воспитательницы в Подмосковье возбудили дело о халатности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика