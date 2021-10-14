“Секси леди”, “От красоты можно дар речи потерять”. Узерли надела платье, сильно облегающее тело

“Спасибо за награду по случаю празднования 107-летия турецкого кинематографа”, – написала она.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

“От красоты нашей любимой Мерьемушки – Хюрремушки можно дар речи потерять. Мы тебя очень-очень любим, зайка ты наша!” – заявил подписчик aleksei_kravtsov2020.

“Секси леди”, – написала hirafa_world.

Узерли получила награду “Турецкое кино: из прошлого в будущее” за вклад в развитие этой отрасли. Об этом 14 октября сообщило издание Yeniçag.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

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