В повестке Рады на следующую неделю нет вопросов кадровых изменений в Кабмине – Стефанчук

“Пока эти вопросы о перестановках в Кабмине в повестку не внесены, и думаю, что стоять не будут, потому что для нас очень важны законопроекты, о которых мы говорили ранее. И после того, как мы их примем, будут приниматься и другие, возможно, и кадровые, решения”, – сказал он.

Речь идет о проекте госбюджета на 2022 год и о проектах постановлений, блокирующих подписание закона об олигархах.

Стефанчук отметил, что Рада может рассматривать кадровые вопросы и без предварительного включения их в повестку, но “по состоянию на сейчас в Верховной Раде нет ни одного представления о кадровых вопросах”.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание “Телеграф” со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия вначале опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине осенью.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина.

Арахамия обещал, что кадровые изменения в правительстве анонсируют после стратегического заседания фракции, которое состоялось в Трускавце Львовской области 1–3 октября. Однако СМИ сообщили, что “Слуга народа” намерена обсуждать отставки в Кабмине на отдельном заседании в Киеве.

Глава фракции “Слуга народа” сообщал, что кадровые вопросы хотят рассмотреть на заседании фракции 18 октября.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—