 

В повестке Рады на следующую неделю нет вопросов кадровых изменений в Кабмине – Стефанчук

14.10.2021, 12:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Пока эти вопросы о перестановках в Кабмине в повестку не внесены, и думаю, что стоять не будут, потому что для нас очень важны законопроекты, о которых мы говорили ранее. И после того, как мы их примем, будут приниматься и другие, возможно, и кадровые, решения”, – сказал он.

Речь идет о проекте госбюджета на 2022 год и о проектах постановлений, блокирующих подписание закона об олигархах.

Стефанчук отметил, что Рада может рассматривать кадровые вопросы и без предварительного включения их в повестку, но “по состоянию на сейчас в Верховной Раде нет ни одного представления о кадровых вопросах”.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание “Телеграф” со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия вначале опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине осенью.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина.

Арахамия обещал, что кадровые изменения в правительстве анонсируют после стратегического заседания фракции, которое состоялось в Трускавце Львовской области 1–3 октября. Однако СМИ сообщили, что “Слуга народа” намерена обсуждать отставки в Кабмине на отдельном заседании в Киеве.

Глава фракции “Слуга народа” сообщал, что кадровые вопросы хотят рассмотреть на заседании фракции 18 октября.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / “45 миллиардов недоплаченных зарплат”. СМИ опубликовали ключевые цифры из доклада СБУ для СНБО по “Укрзалізниці”

01.10 / Путин поручил оценить объем ущерба от паводков в регионах

26.07 / Психиатр: Петербуржский адмирал в отставке убил жену и сына в состоянии аффекта

30.11 / Huawei запускает новый интерфейс для смартфонов EMUI 11 за пределами Китая

18.07 / Во французском Нанте загорелся готический собор XV века

04.11 / Выборы в США. Трамп лидирует в шести ключевых штатах, но Байден все же впереди – Politico

10.09 / Швеции грозит яростный ответ от «русского медведя» на размещение «волков» НАТО

17.11 / Исследование генома млекопитающих завершено на 80%

19.07 / Общество: Московские рынки решили азербайджано-армянский конфликт

07.11 / Шустер: Мне вырезали кусок ноги, чтобы не распространялось это все, если вдруг это рак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика