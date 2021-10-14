Победительница “Голосу країни 9” Оксана Муха рассказала, почему не живет в полученной за победу на проекте квартире

“Во Львове я только закончила строить свой частный дом, только окончила ремонт, и тут получила такой чудесней подарок, двухуровневую квартиру. Но я практически не бываю дома – я уже человек мира. Я дома, чтобы увидеться с ребенком, родителям, набраться энергии, это для меня и место силы. А так как я в Киеве остаюсь на короткое время на каких-то проектах, не доходят руки до ремонта, чтобы обустроить эту квартиру”, – объяснила она.

Певица отметила, что проживает в частном доме во Львове.

ВИДЕОВидео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube

Контекст:

Муха в 2019 году победила в шоу “Голос країни”. Ее тренером был молдавский певец Дан Балан. Артистка проживает во Львове, воспитывает сына Данила. С его отцом певица рассталась.

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