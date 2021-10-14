В Instagram генконсульства РФ в Харькове украинцев поздравили с Днем защитников и защитниц, осудили политику Путина и выложили список агентов ФСБ

“Желаем вам богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой. Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине”, – отметили в посте.

В нем подчеркнули, что не РФ оккупировала Крым и Донбасс.

“Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!” – сказано в сообщении.

Оно подписано генеральным консулом РФ Игорем Демьяненко.

View this post on Instagram

Публикация от Генконсульство * в Харькове (@rusconsulate.kharkov)

Позже на странице дипмиссии РФ в Харькове опубликовали еще один пост, в нем сказано, что к поздравлениям “присоединяются сотрудники спецподразделения СВР РФ “Заслон”.

В сообщении перечислены фамилии и даты рождения дипломатов и административно-технических сотрудников консульства.

“Также, к поздравлениям присоединяются агенты ФСБ на территории Харькова, с позором изгнанные из рядов украинских спецслужб: Ляшевский Виктор, Коваль Владимир, Конарев Владимир, Мельниченко Андрей, Ляшенко Николай, Чесноков Александр, Чумаков Николай”, – написали в соцсети.

View this post on Instagram

Публикация от Генконсульство * в Харькове (@rusconsulate.kharkov)

Контекст:

В июле 2021 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому название праздника “День защитника Украины”, который ежегодно отмечается 14 октября, изменено на “День защитников и защитниц Украины”.

С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.

—