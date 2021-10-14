В Instagram генконсульства РФ в Харькове украинцев поздравили с Днем защитников и защитниц, осудили политику Путина и выложили список агентов ФСБ
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“Желаем вам богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой. Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине”, – отметили в посте.
В нем подчеркнули, что не РФ оккупировала Крым и Донбасс.
“Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!” – сказано в сообщении.
Оно подписано генеральным консулом РФ Игорем Демьяненко.
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Позже на странице дипмиссии РФ в Харькове опубликовали еще один пост, в нем сказано, что к поздравлениям “присоединяются сотрудники спецподразделения СВР РФ “Заслон”.
В сообщении перечислены фамилии и даты рождения дипломатов и административно-технических сотрудников консульства.
“Также, к поздравлениям присоединяются агенты ФСБ на территории Харькова, с позором изгнанные из рядов украинских спецслужб: Ляшевский Виктор, Коваль Владимир, Конарев Владимир, Мельниченко Андрей, Ляшенко Николай, Чесноков Александр, Чумаков Николай”, – написали в соцсети.
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Контекст:
В июле 2021 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому название праздника “День защитника Украины”, который ежегодно отмечается 14 октября, изменено на “День защитников и защитниц Украины”.
С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.
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