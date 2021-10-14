 

В конце недели вернется ясная погода – Укргидрометцентр

14.10.2021, 11:14, Новости дня
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“В конце недели снова ожидаем ясную погоду в большинстве областей. А вот температура воздуха в ближайшее время существенно меняться не будет. В следующие трое суток в Украине погода без существенных осадков, лишь 15 октября в южной части небольшой дождь. Ночью и утром 15 октября в западных, 16 октября в центральных областях местами туман”, – отметили синоптики.

Ветер юго-западный, в южных и восточных областях – северо-восточный, 5–10 м/с.

Температура ночью от +4 °C до -1 °C, на юге 15 октября +4…+9 °C, 16 октября +1…+6 °C; днем +9…+14 °C в Крыму, на Закарпатье +12…+17 °C.

17 октября по всей стране без осадков. Температура ночью 0…+6 °C, днем +8…+14 °C, на крайнем юге страны ночью +3…+9 °C, днем +10..+16 °C.

https://www.facebook.com/UkrHMC/videos/1029922817849636/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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