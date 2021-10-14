 

“Мы официально не обручены”. Сыгравшая свадьбу ведущая “Танцев со звездами” Онуфрийчук призналась, что не состоит в браке

14.10.2021, 11:14, Новости дня
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“Мы официально не обручены”, – сказала она.

По словам телеведущей, у нее с возлюбленным возник спор, где им нужно расписаться: она хотела в Украине, он – в Швейцарии. В связи с пандемией COVID-19 в Швейцарии около полутора лет не оформляли браки, и сейчас там образовалась очередь.

“Нам дают даты через три месяца, через полгода, на следующий год. И мы сейчас думаем, как это, и где сделать быстрее. Поэтому это пока под вопросом”, – отметила Онуфрийчук.

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Партнером Онуфрийчук является постоянный ведущий “Танцев со звездами” Юрий Горбунов. Ранее его партнершей была украинская певица Тина Кароль.

Онуфрийчук и Алмаз сыграли свадьбу на Мальдивах в феврале 2021 года. Видео телеведущая публиковала в Instagram.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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