 

“Мне кажется, отец нарвался”. Чмерковский рассказал, почему его родители в 90-е переехали в США

14.10.2021, 11:14, Новости дня
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“Он абсолютно интеллигентный еврейский мальчик, но жизнь была такая, что нужно было чем-то заниматься, он пробивной. Ему нравится строить свое какое-то дело. А я так понимаю, что в то время к тебе могли подойти и сказать: “Ты сильно пробивной?” Мне кажется, вот он нарвался так, и мы в какой-то момент должны были уехать”, – сказал Чмерковский.

Еще одной причиной переезда в Америку, по словам хореографа, стало то, что отца поставили на воинский учет.

“Это было совсем страшно для мамы, у которой брат приехал из Афганистана в 80-х, поэтому она все это еще помнила”, – заявил Чмерковский.

По словам хореографа, переехав в Америку, его отец и мать сразу пошли работать.

“Отец работал в двух пиццериях – в одной он мыл посуду со своими двумя красными дипломами, а в другой развозил пиццу. Учил английский, компьютерное программирование. Мама что-то пыталась – маникюр и педикюр делать, но когда устроилась на работу, ей сказали, что еще нужно делать подмышки, у нее сразу появился рвотный рефлекс и на этом ее педикюрная карьера закончилась”, – рассказала Чмерковский.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Чмерковский родился в 1980 году в Одессе. Танцами он начал заниматься с четырех лет. В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США.

Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу “Холостяк” на СТБ. С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу “Куб” на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с хореографом Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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