 

“Синяк на бедре от любви?”, “Это засос”. Каменских взволновала сеть видом своего тела

14.10.2021, 9:28, Новости дня
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“Потап ведет меня на свидание”, – написала она.

Настя позировала в синем коротком платье с драпировкой на талии и черных колготках, под которыми видна небольшая гематома (синяк), Потап – в черном свитшоте и брюках. 

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Ты беременна?”, – спросила подписчица __allfa__beta__omega.

“Что за синяк на ноге?” – спросил vladimir1990123.

“Это засос”, – ответил deusvult.79.

“Синяк на бедре от любви?” – спросил irshat.adelov.

Потап разместил на своей странице в Instagram 13 октября тот же снимок.

“Синяки на ногах никто не отменял, Настя. Вы в Испании веселимся в моим сообщником в преступлении”, – написал он.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Контекст:

Потапенко и Каменских оформили отношения 23 мая 2019 года.

Они выступали вместе в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. 

Общих детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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