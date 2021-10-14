 

Путин заявил, что Нобелевская премия не сможет защитить главреда “Новой газеты” Муратова от включения в список “иноагентов”, если он “нарушит закон”

14.10.2021, 9:28, Новости дня
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Модератор спросила, может ли Путин заверить, что Муратов не будет объявлен иностранным агентом, как он того опасается.

Путин ответил, что если Муратов “не нарушит российский закон и не даст повода” быть объявленныминостранным агентом, этого не произойдет, но если он “будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям”.

Контекст:

Нобелевскую премию мира 2021 года получили два человека – Муратов и филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса.

В Совете Федерации РФ агентству “РИА Новости” заявляли, что Нобелевская премия не подпадает под закон об “иноагентах”. Член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Александр Башкин уточнил, что Нобелевская премия – это вознаграждение, как, например, медаль на международных спортивных соревнованиях, а не “финансирование определенной деятельности из-за рубежа”, и потому не подпадает под нормы закона, по которому десятки российских журналистов и СМИ уже объявили “иноагентами”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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