Политолог Кулик: Нардеп Наталуха пытается переиграть и Зеленского, и Разумкова

“Чем больше я наблюдаю за “зеленой” командой в парламенте, тем более уверен в собственном тезисе о том, что эти недоросли похоронят и Зеленского, и это государство. Одни фонтанируют глупостями космического масштаба, другие считают всех вокруг полными идиотами и продают нам откровенную лажу задорого. К примеру, глава парламентского комитета по вопросам экономического развития, нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Наталуха рассказывает нам о том, что бизнес должен работать прозрачно. Предлагает предоставить внутреннему потребителю возможность больше тратить. Прозрачность бизнеса у него сопровождается отсылками к идее поддерживать отечественные ФПГ, читай олигархов. И этот тезис он подтверждает не только с трибуны ВР, но и делом”, – заявил политолог.

Он сообщил, что у Наталухи есть компания, которая производит продукты питания.

“Будучи “народным обранцем”, Наталуха не только лоббирует чужие бизнес-интересы, в чем его неоднократно уже уличали (попал в топ-3 рейтинга авторов коррупционных законопроектов), но и успешно развивает собственное дело. А именно – компанию “Шкварки” (код 39401889), которая производит мясные снеки для украинского рынка. И для олигархов услуга, и о своем не забывает. Официально предприятие зарегистрировано на мать нардепа – Наталуху Валентину Ивановну. Но если помониторить сеть, можно убедиться, что именно Дмитрий Наталуха позиционировался изначально как владелец компании по производству снэков “Шкварки”. Более того, указанный мобильный номер юридического лица до 2015 года значился контактным номером ФЛП Наталуша Дмитрий Андреевич, а также ОО “Украиснкий инситут брендинга территорий” (№41467425 (Дима Наталуха – руководитель и член правления), ОО “Фундація “Спільна справа” №37783284 (Дима Наталуха – экс-основатель), ООО “ЛІД/ОГ’ЮРІ” №41309623 (Дима Наталуха – экс-основатель и руководитель), ОО “Україна 2030″ №41465040 (Дима Наталуха – сооснователь)”, – перечислил Кулик.

Эксперт также напомнил, что СМИ публиковали переписку Наталухи с его женой, нардепом от “Батьківщини” Аленой Шкрум.

“Вот и заиграла новыми красками переписка Наталухи с супругой: “Дим, я обязана до четверга подать декларацию. Если я ее не подам – я обязана буду подавать новую, на 40 страниц. Где будут вопросы и о твоих родителях. Без тебя я ее подать не могу, поскольку это нарушение закона. В чем у тебя проблема?” – написала тогда она своему мужу Дмитрию Наталухе. Все было бы ничего, и мелкие лоббисткие шалости Наталухи интересовали бы исключительно НАПК или НАБУ, но Дмитрий решил играть по-крупному в двух командах одновременно. С одной стороны, Наталуха является главой парламентского комитета. Он в обойме “слуг”. Его неоднократно “номинировали” на разные должности в правительство. Как бы, человек из президентского пакета. С другой, Наталуху называют среди тех, кто не поддежал отставку спикера Дмитрия Разумкова. Он был против в Трускавце и не голосовал в зале парламента. Его имя называют в числе участников будущей партии опального экс-спикера Дмитрия Разумкова. Фронда Наталухи не прошла бесследно, и поговаривают о скорой замене его на посту главы комитета как нелояльного к Зеленскому. Не исключено, что этим все и закончится”, – предположил политолог.

При этом он назвал перспективы вероятного политического проекта Разумкова призрачными.

“Все зависит от многих факторов и наличия у олигархов желания вступить в открытый конфликт с Банковой на стороне Разумкова и Ко. Из этой растяжки Наталуха пытается выйти победителем. Переиграть и Зеленского, и Разумкова. Он повышает ставки и из “хромой утки” пытается впрыгнуть в кандидаты в вице-премьеры. Мол, у меня есть команда и концепция, и видение… При этом – “я тут же забуду о Разумкове”. А как только выходит их Офиса президента, сразу набирает телефон экс-спикера. Потому как непонятно, где завтра окажешься…Такие дела…” – подытожил директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Контекст:

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается президент. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области. По мнению Зеленского, Разумкову не стоило выносить на публику вопрос его возможной отставки.

Разумков говорил 5 октября, что в случае отставки намерен создать собственную большую команду.

Голосование за его отзыв с поста спикера ВР состоялось 7 октября, Рада поддержала это решение.

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