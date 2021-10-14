 

Полиция Норвегии назвала число жертв нападения с луком и стрелами

14.10.2021, 2:32, Новости дня
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Об этом глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас заявил на брифинге 13 октября, сообщает газета Aftenposten. 

По словам Ааса, один из раненных – полицейский, который в свободное от работы время был в магазине, где произошла стрельба. Оба пострадавших сейчас в реанимации, уточнил представитель полиции. 

Он не стал рассказывать о возрасте и поле погибших. 

Нападение на жителей Конгсберга произошло вечером 13 октября. Лучника задержали через 30 минут после того, как стало известно об инциденте. При задержании он оказал сопротивление, сообщает канал NRK.

По версии правоохранителей, нападавший действовал один. Полиция не исключает теракт. Источники Aftenposten рассказали, что задержанный – этнический норвежец, принявший ислам. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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