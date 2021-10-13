В Норвегии мужчина стрелял в людей из лука, есть погибшие

В результате несколько человек погибли и получили ранения. Аас сообщил, что подозреваемого задержали и доставили в город Драммен.

Журналист Кьетил Стормарк, живущий в Конгсберге, сообщил NRK, что полицейские задействовали в поисковой операции вертолеты и инфракрасные камеры, чтобы проверить дно реки. На месте происшествия находятся десятки автомобилей скорой помощи.

Норвежская полиция издала приказ о повышенной готовности правоохранителей, но не сообщила точные данные о количестве погибших и раненых.

Полицейские не исключают, что это был теракт. Нападавший действовал в одиночку, пишет DRM24. Аас отметил, что нападение должно было начаться в продуктовом магазине Coop Extra в центре города. После этого подозреваемый должен был стрелять из лука на улице.

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