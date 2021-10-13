“Труба лопнет”. Путин считает, что частные операторы откачивают газ из подземных хранилищ в Украине

По словам Путина, в украинских ПХГ примерно 18 млрд м³ газа, значительный объем которых принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным. Президент РФ добавил, что некоторые украинские политики говорят о национализации этого газа.

Кроме этого, Путин заявил об опасности увеличения транзита газа через Украину из-за “износа газотранспортной системы страны более чем на 80%”, отметило РБК. Если “труба лопнет, Европа останется без этого маршрута”, уточнил Путин.

Контекст:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил 6 октября этого года, что в украинских ПХГ накоплено почти 19 млрд м³ газа и что этого будет достаточно для прохождения зимы. Несмотря на это, вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина говорил, что Украина стоит “на пороге континентальной газовой войны, которую начала Россия”.

Украина 7 октября начала отбор природного газа из ПХГ, писало агентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на данные “Укртрансгаза”. На 1 октября хранилища пополнились на 13,9 млн м³, 2 октября – на 0,6 млн м³, 3–4 октября баланс был практически нейтральным. На следующий день, 5 октября, зафиксирован отбор в объеме 0,1 млн м³, а 6 октября – уже 9,08 млн м³.

“Нафтогаз” и российский “Газпром” 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

В августе 2021 года биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет, превысив отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Стоимость ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE в ходе торгов 6 октября обновила исторический рекорд и достигла €161,5 за 1 МВт-ч ($1976 за 1 тыс. м³).

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