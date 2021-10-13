 

Панин: В сексуальной жизни сейчас ничего такого, чтобы прям взорвать общество, нет. Так: потрахались – разбежались. Мальчики, девочки

13.10.2021, 19:24, Новости дня
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“Что интересного вот после ноги происходило еще в твоей сексуальной жизни? Вот чем можно было бы похвастаться?” – спросил у актера Гордон. 

“Я не знаю, Дима, что говорить. Ну прям ничего такого, чтобы прям вот взорвать общество, нет. Так: из групповушки. Ну, так: потрахались – разбежались. Мальчики, девочки. Все в том же режиме”, – признался Панин. 

Он уточнил, что эти сексуальные контакты происходили в России, а не в Испании, а его половыми партнерами в основном были семейные пары. 

“Это же все абсолютно тематические люди”, – объяснил он, добавив, что сам иногда приходил без пары. 

“Ну вот сейчас в Москве когда был, как оно было?” – спросил журналист. 

“Ну, было что-то, но так. Нет, ничего интересного. Не провоцируй меня. Ну что я тебе расскажу?” – сказал в ответ Панин.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Панин: Я уже все просрал. И вот, просрав, потеряв все, я почувствовал свободу. Читайте полную версию интервью Панина Гордону

Контекст:

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – “Звезда” и “Жмурки”, а также сериал “Солдаты”.

Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма и предрекал захват Одессы российскими войсками. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

Сейчас Панин живет в Испании и возвращаться в Россию, по его словам, не планирует.

Панин утверждает, что сейчас не состоит в отношениях, а спит со своим двумя собаками породы чихуахуа.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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