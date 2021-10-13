 

Нейросеть научилась разговаривать как живой человек

13.10.2021, 19:10, Новости дня
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В Чикагском университете провели эксперимент с нейросетью, которая синтезировала человеческую речь в высоком качестве. Все вышло настолько хорошо, что люди и компьютерные алгоритмы не могли отличить сказанные роботом фразы от живой человеческой речи, говорят ученые.

Проблема в том, что идентификаторы голоса сейчас начинают использовать как подтверждение личности человека, отмечают эксперты. Например, «Яндекс» выпустил умные колонки, которые узнают по голосу хозяина.

Также голос используют интернет-ресурсы вместо пароля для входа в аккаунт. Но, как видим, данная система не является надежной. Голос удалось подделать, обманув не только компьютерную программу, но и самого человека, который наивно полагает, что способен легко отличить речь робота.



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