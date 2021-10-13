Специалисты из ВТБ представили специальное приложение для студентов

ИТ-специалисты из группы ВТБ объявили, что со следующего года намерены запустить специальное приложение, которым смогут воспользоваться как студенты вузов. Так и учащиеся средних специальных заведений.

Это будет приложение, которое полностью соответствует потребностям молодых людей. Речь идет не только о спецпредложениях от финансовых организаций, говорят разработчики.

По плану разработчиков, приложение помоет лучше связывать студента или учащегося с его учебным заведением, предоставит эффективные инструменты для организации учебного процесса. Наконец, разработчики подумали и о досуге. По словам экспертов, это уникальная разработка, аналогов которой пока нет во всем мире. Наверняка приложение станет востребованным не только в РФ, но и за границей.