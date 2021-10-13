Мэрия Киева выплатит материальную помощь по случаю Дня защитников и защитниц Украины
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“В этом году помощь составляет от 800 до 1500 грн. Ее получат 31 623 киевлянина. Все выплаты осуществляются в рамках реализации городской целевой программы “Забота. Навстречу киевлянам”, – рассказала заместитель главы КГГА Марина Хонда.
Одноразовую материальную помощь в размере 1500 грн получат:
члены семей лиц, которые погибли во время акций протеста с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014-го;
члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание “Герой Украины” за гражданское мужество, патриотизм, отстаивание конституционных принципов демократии во время Революции достоинства;
члены семей киевлян, умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в антитеррористической операции.
члены семей киевлян, которые добровольно обеспечивали проведение АТО и сдерживали вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.
Одноразовую материальную помощь в размере 1000 грн получат:
киевляне, получившие тяжкие телесные повреждения во время Революции достоинства.
Одноразовую материальную помощь в размере 900 грн получат:
киевляне, получившие телесные повреждения средней тяжести во время Революции достоинства;
киевляне, которые принимали участие в АТО.
Одноразовую материальную помощь в размере 800 грн получат:
киевляне, получившие легкие телесные повреждения во время Революции достоинства.
Выплаты будут переведены на “карточку киевлянина”.
“Одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независящим от него причинам, в случае смерти этого гражданина будет выплачена членам семьи умершего”, – подчеркнули в мэрии.
Контекст:
День защитника Украины отмечают 14 октября. Этот праздник установил пятый президент Украины Петр Порошенко в 2014 году, после начала российской агрессии. С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа 2021 года подписал закон №1643-ІХ, согласно которому название праздника “День защитника Украины” поменялось на “День защитников и защитниц Украины”.
В 2018 году в Украине был принят закон о равных правах мужчин и женщин в украинской армии. Тогда же на параде по случаю Дня Независимости Украины впервые приняли участие женщины-военные.
Численность ВСУ на июль 2020 года составляла 250 тыс. человек, сообщал тогдашний главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью “АрміяInform”. По данным на конец февраля 2021 года, в ВСУ служат и работают около 57 тыс. женщин, в том числе более 900 – на командных должностях.
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