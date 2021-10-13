 

“Мы не зовем в свой дом людей, которые нас не любят”. Гордон прокомментировал петицию о запрете в Украине гастролей российских артистов

13.10.2021, 16:42, Новости дня
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Таким образом Гордон прокомментировал зарегистрированную на сайте президента Украины петицию к Владимиру Зеленскому с призывом полностью запретить гастроли и концерты российских артистов в Украине до деоккупации Крыма и восстановления Украиной контроля над восточными границами. Подал петицию украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк. Он предложил сделать исключение только для тех российских представителей культуры, которые публично выступали в поддержку Украины, например для музыканта Андрея Макаревича, актрисы Лии Ахеджаковой, публициста Виктора Шендеровича. На прошлой неделе петиция набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. 

“Мое мнение – в Украину нельзя пускать тех, кто подписывал письма против Украины в поддержку аннексии Крыма и вообще против Украины, высказывался против Украины публично, кто пересекал территорию Крыма и Донбасса, минуя украинскую таможню и границу. Вот три категории. Этих людей я бы не пускал в Украину”, – сказал журналист. 

Он подчеркнул, что никто не будет звать к себе гостей, которые плохо отзываются о хозяине дома. 

“Если вы так любите [президента РФ Владимира] Путина и так не любите Украину, любите его в России и ненавидьте Украину в России. Сюда ездить не надо. Мы же не пускаем к себе в гости людей, которые о нас плохо говорят, правда? Мы не зовем в свой дом людей, которые нас не любят. Почему Украина должна звать в свой дом и принимать тех, кто нас не любит? Если ты подписываешь письма, если ты – я не знаю – приезжаешь на Донбасс и стреляешь из пулемета в сторону нашей армии, если ты говоришь страшные вещи в этих телепрограммах у [российских пропагандистов Владимира] Соловьева и [Ольги] Скабеевой про Украину, зачем тебя пускать сюда? Пусть там уже как-то кантуются”, – считает Гордон. 

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

После аннексии Крыма и начала военной агрессии на Донбассе Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства и создала перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. Сейчас в списке, который опубликован на сайте Министерстве культуры и информационной политики, более 200 человек, большинство их них – граждане РФ. СБУ запрещает им въезд на территорию Украины. 

В 2017 году в Украине был принят и вступил в силу закон, регулирующий гастроли российских артистов. Согласно документу, если участник гастролей – гражданин страны-агрессора, организаторы должны не позднее чем за 30 дней до дня проведения мероприятия подать в СБУ запрос о наличии или отсутствии оснований для недопущения его выступления. СБУ в течение 10 дней должна рассмотреть запрос. За нарушение положений законодательного акта предусмотрен штраф. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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