 

“Нафтогаз” предложил бюджетным учреждениям контракты на 15 месяцев с фиксированной ценой на газ

13.10.2021, 16:42, Новости дня
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“Сегодня значительная часть поставщиков или предлагает месячную цену на газ на уровне 30–45 грн за м³, или вообще отказываются от обязательств по уже заключенным контрактам с более низкой ценой, – подчеркнул глава правления НАК Юрий Витренко. – “Нафтогаз” выходит на рынок с предложением фиксированной цены на следующие 15 месяцев, на уровне более чем вдвое ниже текущей месячной цены”.

Всего в Украине более 7,5 тыс. религиозных и бюджетных организаций, отмечается на сайте НАК.

Кроме того, “Нафтогаз” предложил производителям тепла изменения к трехлетним контрактам: объем газа, который им необходим для производства тепла и горячей воды для бюджетных учреждений и организаций, они смогут приобрести также по цене 13,7 грн за м³ (без учета НДС и услуги транспортировки).

Контекст:

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.

Меморандум между Кабмином, НАК “Нафтогаз України”, Ассоциацией городов Украины и Палатой местных властей конгресса подписали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, министр энергетики Герман Галущенко, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава “Нафтогазу” Витренко.

Как сообщалось на сайте правительства, среди ключевых пунктов меморандума – договоренность о бесперебойных поставках газа и финансовой поддержке общин со стороны государства для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменности тарифов.

24 сентября  Шмыгаль заявлял, что “независимо от колебаний цены на биржах или хабах”, тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года. 29 сентября Чернышов сообщал о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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