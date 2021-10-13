 

Стефанчук заявил, что на заседании фракции “Слуга народа” будут “остро” обсуждать вопрос с высказываниями Третьяковой

13.10.2021, 16:42, Новости дня
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“Свою позицию я четко высказал, когда этот вопрос прозвучал в зале. Я могу четко сказать, что в Украине жизнь является высшей социальной ценностью… Какими будут последствия? Ну, вы знаете, что у нас в регламенте предусмотрен ряд последствий. Мне передали письма от фракций и групп, чтобы отстранить ее на определенное количество заседаний и рассмотреть вопрос возможного отстранения ее с должности главы комитета”, – сказал спикер.

Он сообщил, что направил документы в регламентный комитет парламента.

“Я думаю, что это будет очень горячим вопросом на [заседании] фракции [“Слуга народа” 18 октября], потому что если вы видели дальнейшую переписку в официальном чате, даже там очень много членов фракции ее не поддержали. И поэтому я думаю, что этот вопрос будет очень острым, и какое решение примет фракция, такое потом будет и в решении Верховной Рады”, – заявил Стефанчук.

Контекст:

После информации о смерти внефракционного нардепа Антона Полякова Третьякова в чате фракции “Слуга народа” написала, что стало “одним врагом меньше”. Нардепы после этого начали покидать чат.

Позже нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко опубликовал еще один скриншот сообщения Третьяковой: “И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за “слугами народа”.

Замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко заявлял, что с отстранением Третьяковой от пленарных заседаний на пять дней могут возникнуть сложности, так как все, что говорит депутат вне зала парламента и комитетов, не является формальным поводом для таких действий.

Глава фракции Давид Арахамия поддерживает отстранение Третьяковой на пять пленарных дней, но считает, что нет оснований увольнять ее с поста главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.

Поляков и его сожительница, нардеп Анна Скороход избирались в Раду по мажоритарным округам от партии “Слуга народа”, но их обоих исключили из фракции в ноябре 2019 года – первый замглавы фракции Александр Корниенко заявлял в интервью НВ, что Скороход якобы предлагала деньги коллегам, а Поляков не голосовал за важные для фракции законопроекты.

Нардепы намеревались создать свою депутатскую группу, но летом 2020 года сперва Поляков, а позднее и Скороход вошли в группу “За майбутнє”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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