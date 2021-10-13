Эксперты прогнозируют падение цен на ОЗУ до конца года
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В неожиданным прогнозом выступили эксперты из компании Nanya. По их мнению, цены на память ОЗУ начнут падать уже до конца текущего года.
Напомним, что данная компания считается четвертым в мире производителем компьютерной памяти.
Таким образом, установившийся в этом году тренд на повышение цен во всех сегментах комплектующих для электронных устройств на сегодня оказался под вопросом, отмечают независимые специалисты. Впрочем, пока непонятно, какого характера снижение цен прогнозируют в Nanya. Не исключено, что речь идет всего лишь о рыночной коррекции, вслед за которой продолжится рост стоимости. Также аналитики рынка пока не дают прогнозов о глубине падения цен.
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