 

Мощность новой видеокарты AMD RX 7900 XT в три раза больше, чем у предшественницы

13.10.2021, 15:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщили представители компании-производителя полупроводниковых устройств AMD, к выходу на рынок готовится новая модель видеокарты RX 7900 XT. Она будет чуть дороже, чем ее предшественница, но покупатели не пожалеют потраченных денег, утверждают разработчики.

Дело в том, что эта видеокарта стала в три раза мощнее! Таким образом, AMD планирует нанести сильный удар по своему основному конкуренту – NVIDIA. Кстати, о будущих новинках последней известно очень мало.

Странно, что о новых устройствах NVIDIA, которые также наверняка выйдут на рынок в ближайшее время, известно очень-очень мало, говорят эксперты. Само по себе, это наводит на мысль, что данный разработчик и производитель также готовит большой сюрприз.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.08 / Германия назначила нового координатора по России

27.09 / Дом в Кировской области ушел под землю

29.07 / Австралия отказалась вредить отношениям с Китаем на фоне роста давления США

26.08 / США закрыли КПП аэропорта в Кабуле

11.10 / WT – Twitter пообещал защитить выборы США от «преждевременных результатов» и насилия

21.04 / В Украине с начала года зафиксирован 21 случай физической агрессии против журналистов – НСЖУ

13.11 / В Харькове мужчина угрожает гранатой правоохранителям, которые пришли к нему с обыском – полиция

26.02 / 100 стран мира начали вакцинацию от коронавируса – данные Bloomberg

20.10 / Бриджит Макрон ушла на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19

07.09 / На Украине пожаловались на недостаточную военную помощь США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика