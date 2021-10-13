Мощность новой видеокарты AMD RX 7900 XT в три раза больше, чем у предшественницы

Как сообщили представители компании-производителя полупроводниковых устройств AMD, к выходу на рынок готовится новая модель видеокарты RX 7900 XT. Она будет чуть дороже, чем ее предшественница, но покупатели не пожалеют потраченных денег, утверждают разработчики.

Дело в том, что эта видеокарта стала в три раза мощнее! Таким образом, AMD планирует нанести сильный удар по своему основному конкуренту – NVIDIA. Кстати, о будущих новинках последней известно очень мало.

Странно, что о новых устройствах NVIDIA, которые также наверняка выйдут на рынок в ближайшее время, известно очень-очень мало, говорят эксперты. Само по себе, это наводит на мысль, что данный разработчик и производитель также готовит большой сюрприз.