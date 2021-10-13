Названа дата большой презентации новых устройств Samsung

Южнокорейский Samsung навал дату большой презентации, которая назначена на 20 октября текущего месяца. По словам маркетологов, это весьма удачное решение, так как к тому времени уже пройдут такие же крупные презентации в Google и Apple.

Это значит, что конкуренты не смогут затмить своими новинками разработки «Самсунга». Скорее, произойдет обратное, отмечают эксперты.

Напомним, что презентация Pixel 6 и Pixel 6 Pro от Google назначена на 19 октября. А накануне состоится мероприятие в Apple. Итак, у нас будет сразу три дня для крупных анонсов, говорят аналитики. Ожидается, что Samsung готовится показать новые версии Galaxy Z. Впрочем, пока еще сохраняется интрига, так как некоторые эксперты полагают, что анонс каких-то устройств может быть отменен.