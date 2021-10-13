 

Лавров всячески избегает встречи в нормандском формате – Кулеба

13.10.2021, 13:58, Новости дня
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“За этот год уже несколько раз на меня выходили или немецкие коллеги, или французские коллеги и спрашивали, готов ли я к встрече в нормандском формате на уровне глав МИД, и каждый раз я им сразу, без промедления, говорил: “Готов”. Но каждый раз эта встреча не происходила из-за того, что министр Лавров ее всячески избегает”, – сказал украинский дипломат.

По его словам, “четкое указание” Лаврову принять участие во встрече министров может дать президент России Владимир Путин после разговора главы Кремля с президентом Франции и канцлером Германии.

“Я готов к такому разговору, поэтому ждем, собственно, сигнала из Москвы. Пока что никаких сигналов мы не получали”, – объяснил Кулеба.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября 2021 года провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили об урегулировании конфликта на Донбассе и шагах для мирного его урегулирования, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита “Нормандской четверки”.

Меркель и Макрон провели телефонный разговор с Путиным. “Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии “Нормандской четверки”, – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД “Нормандской четверки” возможна в ближайшие недели.

В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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