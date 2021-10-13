Бурба уволился с воинской службы из-за дачи показаний о спецоперации по захвату вагнеровцев – Бутусов

“Перед заседанием ВСК по расследованию вагнергейта Бурба был вызван на встречу с министром обороны Андреем Тараном. Таран, по словам источника, приказал Бурбе как военнослужащему отказаться от дачи показаний ВСК. Приказал не сообщать под протокол народным депутатам о том, что спецоперация по задержанию российских террористов была санкционирована 1 июля 2020-го самим Тараном, и потому не требовала вообще никаких совещаний в Офисе президента. Приказал не сообщать как проходило заседание в кабинете верховного главнокомандующего Владимира Зеленского по отмене спецоперации, а также о том, что на совещание Зеленский допустил лиц, не имеющих отношения к совершенно секретным операциям военной разведки – главу Офиса президента Андрея Ермака, замглавы ОПУ Романа Машовца, секретаря президента Марию Левченко, а также близко связанного с РФ начальника комитета по разведке Руслана Демченко”, – сообщил Бутусов.

По его словам, Бурба подал рапорт об увольнении 14 сентября, “чтобы не выполнять незаконные приказы Тарана”. После этого он выступил на заседании ВСК.

“По данным источников “Цензор.Нет”, протокол показаний Бурбы до сих пор не оформлен, с ним не ознакомлены ни члены следственной комиссии, ни сам Бурба”, – добавил журналист.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6489288911111350

Контекст:

Рада создала ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. В результате комиссия, созданная парламентом, расследует все возможные действия представителей государственной власти против государственного суверенитета Украины. Однако первым делом, за которое взялась комиссия, было именно расследование ситуации с вагнеровцами.

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании “Вагнер”. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе “ЛНР” и “ДНР”, однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

7 сентября американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК “Вагнер”.

12 сентября Безуглая провела брифинг и рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, “попробовать вытащить” часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато “специальное мероприятие”. Она заявила, что ВСК настаивает именно на этом термине.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское “специальное мероприятие”, в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказал, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК “Вагнер”, а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.

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