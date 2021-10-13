Не исключено, что производство iPhone 13 сократят

Не исключено, что на рынке возникнет дефицит новых смартфонов из линейки iPhone 13. Об этом стало известно из источников, близких к компании Apple. Причина банальна и давно всем известна – это дефицит чипов на мировом рынке, отмечают эксперты.

Ранее «Яблочная» компания заявляла, что решила проблемы с поставками полупроводников. Но, как видим, это не совсем так. Инсайдер сообщает что американский производитель может недовыполнить свой же план выпуска мобильных устройств примерно на 10 миллионов единиц до конца текущего года.

В агентстве Bloomberg подтвердили, что знают об этой проблеме. Таким образом, дефицит полупроводников повлияет также на рейтинг компании на финансовом рынке и наверняка приведет к снижению курса ее акций на биржах.