 

Умерла 76-летняя актриса фильма “Служебный роман”

13.10.2021, 13:04, Новости дня
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“Последние годы она жила на две страны – в Болгарии и в России. Была абсолютно здорова. Часто приезжала ко мне”, – рассказала женщина.

Купину госпитализировали в конце сентября, диагностировали у нее коронавирус. Через неделю после госпитализации перевели в реанимацию.

“Поражение легких сначала было 20%, потом – 76%”, – поделилась подробностями Сидоренко.

Контекст:

Людмила Купина родилась 9 февраля 1944 года. Окончила Московское высшее театральное училище имени Б. Щукина. Актриса служила в Московском театре киноактера. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Служебный роман”, “Вечный зов”, “Я тебя никогда не забуду”, “Трембита”, “Обрыв”.

В России 12 октября зафиксировали новый рекорд смертности за сутки среди пациентов с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по количеству случаев COVID-19. Больше только в США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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