 

Руководство “Большевика” разрушает производственные мощности завода – активисты

13.10.2021, 11:26, Новости дня
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Он отметил, что с просьбой о помощи к ним обратились сами работники завода – в основном пожилые люди.

“Средний возраст работников завода “Большевик” – 50 лет. Многие из них проработали там по 25–30 лет. Людям невозможно сейчас оставить все и переехать, например, как предлагает власть, в Жашков. Будут создаваться условия, при которых люди сами будут увольняться”, – рассказал Турчин.

Активист напомнил, что покупатель завода обязан сохранить производство, но есть сомнения в том, что это произойдет, и сотрудники боятся остаться без работы еще до приватизации.

“Те люди, которые обратились к моей общественной организации, боятся преследований. Боятся, что их раньше времени выгонят с работы. И это очень легко понять. Они боятся потерять то, что имеют. Они предоставляют нам свои обращения, в частности прошлых лет. Они способствуют нам. Если думаете, что они в этом не заинтересованы, – придите без камер в семь утра на проходную завода. Я вам гарантирую: далеко не все работники соглашаются с такой приватизацией, и почти все не согласны с этими условиями, переездом в Жашков и т. д. Это условия, при которых люди будут способны работать”, – подчеркнул ветеран.

По информации сотрудников, производственные мощности “Большевика” уничтожают уже не первый год, об этом уже сообщали и в Верховную Раду, и в другие инстанции.

“Работники рассказывали, что руководство ночью грузовиками вывозит все на металлолом, как уничтожают целые цеха. За одну ночь были сорваны с фундаментов и изуродованы уникальные станки. Они просили парламентариев предоставить оценку этим явлениям возможного сознательного и системного уничтожения предприятий оборонного комплекса и, по возможности, предотвратить дезорганизацию работы этих предприятий, включая “Большевик”, – рассказал Турчин со ссылкой на документы, переданные рабочими ПКМЗ.

Турчин убежден, что власть должна заниматься судьбой этих людей, а не “бизнес-интересами приближенных к ней лиц”.

“Для власти это производство сейчас – просто 36 га земли в центре Киева. Люди – это не мусор. Мы будем продолжать бороться за права людей. Мы не будем ставить точку на этой пресс-конференции, будем проводить дальнейшие мероприятия, митинги. В рамках действующего законодательства, конечно, но бороться за права и свободы мы будем. Особенно в условиях, когда нас игнорируют”, – подытожил глава общественной организации.

Контекст:

8 октября рабочие завода вышли на акцию протеста в свой выходной, чтобы привлечь внимание власти и общества к проблемам на предприятии. “Факты” писали, что в ответ руководство ПКМЗ и Фонда госимущества привезло несколько автобусов с представителями Нацгвардии и Нацполиции.

АО “Первый киевский машиностроительный завод” (ПКМЗ), известное как киевский завод “Большевик”, готовится к продаже в рамках программы “Большая приватизация”. Приватизационный аукцион состоится 27 октября, стартовая стоимость активов завода составляет 1,39 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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