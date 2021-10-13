15 областей в Украине соответствуют “оранжевому” уровню эпидемической опасности – Минздрав

Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В частности, в Донецкой области три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (79,4; 81,9 и 86,0) и загруженность койко-мест с кислородом (73,1%; 72,5% и 71,9%).

В Житомирской области три дня превышен коэффициент выявления случаев COVID-19 (24,9%; 25,5% и 26,2%) и уровень госпитализаций (73,9; 77,3 и 79).

В Одесской области три дня превышен уровень госпитализаций (63,4; 64,6 и 69,9) и загруженность койко-мест с кислородом (66,2%, 68,6% и 69,5%).

В Сумской области три дня превышен коэффициент выявления случаев COVID-19 (28,5%; 30,1% и 32,1%) и уровень госпитализаций (73,8; 74,9 и 78,8).

Инфографика: moz.gov.ua

Кроме этого уровень госпитализаций второй день подряд превышен по всей Украине (63,5).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября. Согласно индикаторным показателям Минздрава, 15 регионов страны соответствуют “оранжевому” уровню эпидемической опасности.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 59,5 тыс. пациентов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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