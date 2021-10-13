 

“Мы попали в зону турбулентности”. Победительница шоу “Холостяк 9” Квиткова рассказала о кризисе в отношениях с Добрыниным

13.10.2021, 9:40, Новости дня
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“Мы попали в эту зону турбулентности. Но расставаться никто не хочет. Это проще всего. Мы любим друг друга, учимся заново понимать и коммуницировать”, – написала она.

Фото: kvittkova / Instagram

Также 12 октября Квиткова поделилась в Instagram постом о путях выхода из кризиса.

“Развод после рождения первого ребенка – довольно распространенная картина. По статистике, большинство браков распадаются в первый год родительства. После рождения малыша отношения в паре переходят на новый уровень: из парных – в отношения троих. С одной стороны, это делает семью более устойчивой, а с другой – такие отношения отдаляют пару друг от друга, дистанцирование происходит за счет большего внимания к ребенку”, – объяснила Квиткова.

Она заявила, что необходимо договориться о новых правилах жизни, перераспределить обязанности, в каких-то вопросах пойти на компромиссы в ущерб своим привычным желаниям.

Квиткова сообщила, что муж увез ее на свидание в Барселону, чтобы они остались вдвоем и снова прочувствовали романтику в отношениях.

“Пытались понять причины и мотивы поведения другого, а не только отстаивать свои требования. В это время у двоих было ощущение, будто мы впервые познакомились, и у нас первое свидание. Мы лучшие родители для своего сына. Ему лучше, когда родители вместе, спокойные и не истеричные, чем когда папа и мама ссорятся, выясняют отношения, нервничают и кричат”, –отметила она.

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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу “Холостяк”, главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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