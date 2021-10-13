 

“Как наши любят за границей повыделываться”, “Попа отсутствует”. Лобода показала прогулку по Парижу

13.10.2021, 8:05, Новости дня
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На видео 38-летняя исполнительница в черной кожаной куртке и белых штанах идет вдоль проезжей части и садится в подъехавший автомобиль. “Немного Парижа. И осени”, – подписала видео Лобода.

Ролик певицы набрал больше 800 тыс. просмотров и свыше 600 комментариев.

“Как наши любят за границей повыделываться”, – оставила комментарий kastarnovaolga.

“Я одна вижу штаны задом наперед?” – спросила anastasia_vi28.

“Попа отсутствует”, – констатировала votinova2015.

“Классная и голос классный, но песни все без смысла, к сожалению”, – считает i_can_fly_321.

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A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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