Тодуров провел четвертую трансплантацию сердца за месяц

“Эксплантацию выполнили в Ивано-Франковской областной больнице (спасибо коллегам за помощь и сотрудничество). Это четвертая трансплантация за месяц и 21-я за последние два года”, – уточнил он.

По информации Тодурова, пациенту 29 лет, операция прошла благополучно во Львовской больнице скорой помощи.

Скриншот: Борис Тодуров Официальная страница / Facebook

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук 12 октября написала в Facebook, что донором стал 54-летний житель региона, который скончался от травмы, несовместимой с жизнью.

“Несмотря на трагедию, его семья дала согласие на забор органов. В областной клинической больнице силами бригад Киева, Львова и ОКБ были изъяты сердце, печень, почки”, – отметила она.

Органы были пересажены пациентам во Львове. Все трансплантации прошли успешно, состояние пациентов стабильное, сообщила глава ОГА.

https://www.facebook.com/svikana.svikana/posts/6235860606488170

Контекст:

Тодуров возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца) с 2008 года.

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел порядка 14 тыс. операций.

В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман Тодуров говорил, что проводит 700 операций в год, а самый маленький его пациент весил 600 грамм.

По данным Министерства здравоохранения Украины, за шесть месяцев 2021 года украинские медики выполнили 126 операций по трансплантации органов. За полгода было выполнено 93 пересадки почки, 22 пересадки печени, 11 пересадок сердца.

В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система начала работать 1 января 2021 года.

Минздрав рассчитывает, что в текущем году в Украине проведут не менее 250 операций по трансплантации органов. В 2019 году в стране провели 78 подобных операций, а в 2020-м – 118.

Трансплантацией органов в Украине сейчас занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Черкассах и ряде других городов. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

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