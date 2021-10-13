“Настоящая кошка”, “Секси”, “Выглядишь дешево!” Леся Никитюк показала фигуру в облегающем черном
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“Только меня должен показывать телевизор и только этот жемчуг вы должны носить! Леся Іванівна Кашпіровська” – шутливо подписала снимок Никитюк.
Пост телеведущей набрал больше 50 тыс. лайков и около 200 комментариев.
“Леся Ивановна, ну вы даете! Да вы настоящая кошка!” – написала ilona._p.
“Красивая”, – прокомментировал olzhasmysanov.
“Фото неудачные, выглядишь дешево!” – считает g._8208.
“Секси”, – уверен coolserg12234991984.
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Контекст:
Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.
В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.
С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.
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