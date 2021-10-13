Саакашвили голодает в грузинской тюрьме 13 дней. Адвокат говорит о “тяжелой фазе” и ухудшении речи политика

“Голод вступает в довольно тяжелую фазу, и мы уже видим результаты. Проблемы с передвижением уже есть. Также, по его словам, у него отекли ноги. Когда он говорит, моторика его речи ухудшена. По его движениям и тому, как он передвигается, становится ясно, что негативные последствия голода очевидны”, – сказал он.

Об отечности ног у Саакашвили говорит и другой адвокат, Гиорги Гелхаури, видевший экс-президента.

“Как он нам сообщил, у него отечность ног. Ему также сложно передвигаться. Соответственно, очень важно, чтобы он был под наблюдением врача. В этом случае я имею в виду его личного врача. Его личный врач нам должен рассказать о состоянии его здоровья. Миша требует, чтобы его личный врач мог каждый день приходить к нему и навещать”, – объяснил Гелхаури.

Адвокат Дито Садзаглишвили процитировал письмо Саакашвили, в котором политик выразил надежду, что на митинге в Тбилиси 14 октября будет много людей и они “покажут всем, что у нашего общества есть достоинство и самолюбие”.

“Несмотря на ухудшение состояния моего здоровья, я ни в коем случае я не прекращу голодовку, поскольку это единственный инструмент борьбы, которым я сейчас располагаю. Разумеется, хотел бы, чтобы мы добились моего освобождения уже до второго тура [местных выборов] и вместе смогли отстоять неизбежную победу, но для этого, повторяю, нужны многочисленность послезавтра и слаженные действия в дальнейшем”, – написал Саакашвили.

Министерство юстиции Грузии обратилось к министру здравоохранения страны Екатерине Тикарадзе с просьбой создать группу из врачей для контроля состояния здоровья Саакашвили, пишет “Грузия Online”.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

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